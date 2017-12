In vielen Berliner Kiezen müssen junge Eltern monatelang nach einem Kita-Platz suchen. Abhilfe können nur tausende neue Plätze schaffen - doch Neubau kostet. Daher will Bildungssenatorin Scheeres nun Schnellbau-Kitas aus Fertigteilen errichten lassen.

Wegen des stark wachsenden Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen entstehen in Berlin 2018 erste "Schnellbau- Kitas". Geplant sind zunächst zehn dieser Kindergärten aus Fertigteilen, wie Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur ankündigte. Die Grundstücke seien bereits mit den Bezirken abgestimmt.

Der Bedarf an Kita-Plätzen steigt stetig, da die Stadt wächst. So leben heute laut Senatsverwaltung für Familie 220.000 Kinder im Kita-Alter in Berlin, 50.000 mehr als noch vor zehn Jahren. Viele Eltern merken das daran, dass sie dutzende Absagen bekommen, wenn sie einen Kita-Platz für ihren Nachwuchs suchen. Laut dem jüngsten Kitabedarfsatlas, der im Frühjahr veröffentlicht wurde, gibt es in mehr als der Hälfte aller Berliner Kieze einen hohen oder besonders hohen Bedarf an neuen Kita-Plätzen.

"Berlin boomt, die Geburtenrate steigt", sagte Scheeres. "Das ist ein Lob für die Stadt, dass sie spannend und lebenswert für Familien ist. Wir haben ein starkes Interesse, dass die Infrastruktur mitwächst." So habe der Senat seit 2012 rund 30.000 neue Plätze geschaffen, bis 2021 sollen noch einmal 25.000 weitere Plätze dazukommen. Scheeres räumte aber ein, dass das Tempo des Ausbaus bislang nicht ausreicht. "Wir haben viele Bewilligungen auf dem Weg. Aber es ist knapp, das muss man schon sagen, weil wir einfach mehr Kinder haben." Puffer gebe es kaum. "Deshalb müssen wir ausbauen, ausbauen, ausbauen."