Debatte um Potsdams architektonisches DDR-Erbe - Minsk erhalten - oder Millionen verdienen?

20.12.17 | 06:54 Uhr

Das Restaurant Minsk am Potsdamer Brauhausberg ist eines der letzten Beispiele für DDR-Architektur in zentraler Lage. Eine Baugruppe möchte die Ruine nun neu beleben – doch ist die Stadt bereit, dafür auf rund acht Millionen Euro zu verzichten? Von Robin Avram

Wie halten wir es mit dem architektonischen Erbe der DDR? Über kaum eine Frage können Potsdams Bewohner leidenschaftlicher miteinander streiten. Alteingesessene gegen Zugezogene, an der Frontlinie: DDR-Traditionalisten und Preußen-Traditionalisten stehen sich nahezu unversöhnlich gegenüber. Jahrelang wogte die Debatte um den Abriss oder Nicht-Abriss des Hotel Mercure vis-a-vis des Landtagsschlosses hin und her. Auch der Abriss der alten Fachhochschule neben dem Stadtschloss erhitzte die Gemüter.

Nun steht eine neue Runde der Debatte ins Haus. Wieder geht es um ein Gebäude, mit dem viele alteingesessene Potsdamer - so wie mit dem Hotel Mercure - lebhafte Erinnerungen verbinden: das Restaurant Minsk am Potsdamer Brauhausberg. Erbaut 1977 in grauem Waschbeton als belorussische Folklore-Gaststätte, erfreute sich das Minsk zu DDR-Zeiten großer Beliebtheit. Nicht nur die SED-Prominenz aß, feierte und tanzte hier bis zur Sperrstunde. Seit der Schließung Mitte der Neunziger rottete das Minsk dann allerdings wenig beachtet vor sich hin, sollte mal abgerissen, dann eine Kita werden - immer kam irgendwas dazwischen.

Der Architekt Falco Herrmann (Mitte) würde das Minsk gerne wachküssen - andere wollen es abreißen. | Bild: rbb

Aus dem Minsk könnten elf stylishe Wohnungen werden

Doch nun ist 2017, der boomende Immobilienmarkt macht vieles möglich - und deshalb würde der Architekt Falco Hermann das Minsk gerne lieber heute als morgen wachküssen. "Das Gebäude hat große architektonische Qualitäten, die horizontale Gliederung bettet sich fantastisch in den Hang ein", schwärmt Hermann. Das Minsk, es ist für ihn eines der letzten Beispiele modernistischer DDR-Architektur in zentraler Potsdamer Lage. Ein Stück Architekturgeschichte, das man unbedingt erhalten sollte.

Als Herrmann davon hörte, dass drei Grundstücke am Brauhausberg versteigert werden sollen - darunter auch jenes Grundstück, auf dem das Minsk steht - gründete der Architekt, der für ein renommiertes Berliner Büro arbeitet, deshalb in seiner Freizeit die Initiative (re)vive Minsk. Die Idee: eine Baugruppe gründen, das Minsk auf den Rohbau zurückbauen, und dann elf geräumige Wohnungen für bis zu 500.000 Euro hinein setzen. Die Fassade soll in ihren Grundzügen erhalten bleiben, im Zentrum ein 400 Quadratmeter großes Café hineinkommen. "Wir haben schon einen potentiellen Betreiber für das Café gefunden, und viele Interessenten, die sich vorstellen könnten, eine Wohnung zu kaufen", sagt Herrmann. Das Problem ist nur: Bei dem Bieterverfahren, das kürzlich zu Ende ging, sind Hermann und seine Mitstreiter um Längen überboten worden.



Das ehemalige Terrassenrestaurant "Minsk" in Potsdam

Bild: Architektur der DDR Heft 10 Jahrgang 1979 Eröffnet wurde das Terrassenrestaurant am Brauhausberg 1977. Entstanden ist es im Zuge einer Kooperation zwischen Potsdam und seiner Partnerstadt Minsk.



Bild: Heinz Gerard / Potsdam Museum, 1980 Das Gebäude hat zwei Stockwerke und wurde im Stil der DDR-Moderne gebaut. Das ziegelrote Verblendmauerwerk, die dunkelbraunen Stahl-Aluminiumfesntern und das rotweiße Ornamentband aus glasiertem Mosaik sollten besondere gestalterische Akzente setzen.



Bild: Heinz Gerard / Potsdam Museum, 1980 Die städtebauliche Vorgabe war eigentlich ein Rundbau.



Bild: Heinz Gerard / Potsdam Museum, 1980 Dann aber entschied man sich für eine eckige Grundform - wegen der Hanglage und um mehr Raum für die Gäste zu schaffen. Das "Minsk" hatte 90 Plätze im Restaurantbereich, 35 Plätze an der Bar, 40 Plätze im Selbstbedienungsbereich und 120 Plätze auf der Terrasse.



Bild: Architektur der DDR Heft 10 Jahrgang 1979 Das "Minsk" wurde als belorussische Folklore-Gaststätte konzipiert. Die Arbeiten wurden bei einem Künstlerkollektiv in Minsk in Auftrag gegeben.



Bild: Architektur der DDR Heft 10 Jahrgang 1979 Natürlich war die Inneneinrichtung politisch vorgegeben: Das "Minsk" entstand zu Ehren des 60. Jahrestages der "großen Sozialistischen Oktoberrevolution".



Bild: Heinz Gerard / Potsdam Museum, 1980 Treppenaufgang zur Spitze des Brauhausberges, wo bis heute die alte Reichskriegsschule steht. Hier hatte die SED ihren Potsdamer Hauptsitz, später zog der Brandenburger Landtag in das alte Gemäuer.



Bild: Architektur der DDR Heft 10 Jahrgang 1979 Nach der Wende ging es mit dem "Minsk" stetig bergab, das Restaurant rechnete sich nicht mehr. Unter Denkmalschutz gestellt wurde das Gebäude von den Architekten Karl-Heinz Birkholz und Wolfgang Müller aber bisher nicht.



Bild: LSB SportService Ideen gab es viele für das "Minsk": So stellte sich beispielsweise der Landessportbund Brandenburg die Zukunft des "Minsk" vor - als Kita für bis zu 200 Kinder.



Bild: immobilienscout24.de Die Stadt Potsdam suchte bis Ende Juli nach Kaufinteressenten. Inzwischen gibt es welche - was mit dem "Minsk" passiert ist aber weiter offen.

Linke und Grüne sind für den Erhalt

In harten Zahlen: (re)vive Minsk hat deutlich weniger als 2,5 Millionen Euro geboten. Andere Investoren boten für das Grundstück, auf dem das Minsk steht, laut Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) bis zu zehn Millionen Euro. Eine Zahl, die der Grundstückseigentümer, die Stadtwerke Potsdam, auf Anfrage nicht kommentieren will. Klar ist aber: Die Investoren, die so viel mehr bieten, müssten das Minsk so gut wie sicher abreißen, um den Kaufpreis wieder hereinzuholen. Denn bei einem Abriss könnten rund viermal mehr Wohnungen entstehen.

Ist der Abriss des Minsk damit besiegelt? Keineswegs, sagt der Linken-Politiker Hans-Jürgen Scharfenberg. "Die Frage ist: Lässt man sich hier ausschließlich von wirtschaftlichen Gesichtspunkten leiten? Oder leistet man es sich, dieses Unikat und positiv besetztes Stück Architektur aus der DDR-Zeit zu erhalten?" Für Scharfenberg ist die Entscheidung klar: Die Stadt solle auf die Millioneneinnahmen verzichten. Schließlich würde der Verkauf der anderen beiden Flächen am Brauhausberg auch deutlich mehr Geld einbringen, als ursprünglich erwartet wurde.



Die Stadtverordneten dürften frühestens im Februar 2018 entscheiden

Entscheiden muss letztlich die Stadtverordnetenversammlung (SSV) der Stadt, frühestens im Februar 2018 könnte es soweit sein, denn im Januar sollen intensive Gespräche mit allen Bietern geführt werden. Es könnte eine knappe Entscheidung werden. Denn auch die Grünen und die Fraktion "Die andere" können der Idee, das Minsk als Symbol für DDR-Architektur zu bewahren, etwas abgewinnen und machen sich für einen Erhalt stark. Für eine Mehrheit in der SSV reicht das aber noch nicht - CDU und FDP dürften für einen Abriss stimmen. Und auch der Stadtkämmerer Burkhard Exner (SPD) hat durchblicken lassen, dass ein Erhalt des Minsk für ihn nur in Frage kommt, wenn die "ökonomischen Realitäten" nicht aus dem Blick geraten. Potentiell acht Millionen Euro entgangene Einnahmen sind eben auch kein geringer Preis dafür, ein Stück DDR-Architektur zu bewahren. Sendung: Brandenburg aktuell, 20.12.2017, 19:30 Uhr