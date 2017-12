Anstelle von Abschiebungen setzt Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter auf die freiwillige Rückkehr von abgelehnten Asylbewerbern. Der SPD-Politiker sagte dem rbb am Samstag, verglichen mit der Zahl der Abschiebungen hätten dieses Jahr in Brandenburg mehr als doppelt soviel Betroffene freiwillig das Land verlassen. "Das sollte auch weiterhin der Schwerpunkt unserer Bemühungen bleiben." Im laufenden Jahr schob Brandenburg 387 Menschen ab. Dem stehen insgesamt 1.044 freiwillige Ausreisen gegenüber. Rund dreiviertel der freiwillig Ausgereisten erhielten eine Förderung für ihre Rückkehr.

Die Zahl neu ankommender Flüchtlinge ist in Brandenburg in diesem Jahr stark zurückgegangen. Bis Ende November kamen rund 4.200 Flüchtlinge, die meisten von ihnen aus Syrien und den Ländern der russischen Föderation. im Jahr 2016 kamen noch rund 9.800 Flüchtlinge, 2015 waren es rund 28.000.

Betroffen reagierte Schröter auf die vergleichsweise hohe Zahl von Übergriffen gegen Flüchtlinge. Nach Berechnungen von Pro Asyl und der Amadeu Antonio Stiftung gab es in diesem Jahr gemessen an der Einwohnerzahl in keinem anderen Bundesland so viele Straftaten gegen Flüchtlinge wie in Brandenburg. Insgesamt zählten die Organisationen 213 Straftaten gegen Flüchtlinge, fast jede dritte davon eine Körperverletztung.

"Das ist etwas, was mich auch sehr nachdenklich stimmt", sagte der Minister. Allerdings wolle er noch abwarten, bis im März die offizielle polizeiliche polizeiliche Kriminalstatik vorliegt.