Schlag Zeile Zeilenhausen Donnerstag, 07.12.2017 | 13:43 Uhr

"Für umme" steht da jetzt also in der Überschrift. Da hat sich der Herr Redakteur aber was total Verrücktes getraut, der Schlawiner. Hat er da vielleicht dem Berliner aufs Maul geschaut und sich gedacht: Ach ich schreib mal, wie das so Karl-Heinz aus Charlottenburg tageintagaus sagt? - Oder hat er vielleicht einfach nicht daran gedacht, dass nur die Schmockies "für umme" sagen, die sich in der armen Mauerstadt dschentifizierend eingewanzt haben? "Für umme" ist es wahrscheinlich auch, ihm zu sagen, das das jetzt nicht die große Brüllerüberschrift ist. Sein "für umme" hatta umsonst.