Bild: dpa

Georg Pazderski auf dem AfD-Bundesparteitag - Vom Kurs abgekommen

03.12.17 | 08:54 Uhr

Trostpreis für Georg Pazderski. Spät abends und kaum beachtet wählen ihn die Delegierten zum ersten stellvertretenden Sprecher der Bundes-AfD. Dabei hatte er einen ganz anderen Plan. Von Tina Friedrich

Das Protokoll des Scheiterns beginnt vor gut einer Woche. Da fasst der Berliner AfD-Landesparteichef Georg Pazderski den Beschluss, sich ganz nach oben zu wagen. Er schreibt auf einigen Seiten zusammen, was er für das Erfolgsrezept der AfD hält: Die Partei müsse sich gesprächsbereit zeigen, langfristig koalitionsfähig werden. Ein Kurs, der in Berlin konsensfähig ist, der aber auf Bundesebene schon Frauke Petry Amt und Würde gekostet hat. Auch bei den Anhängern des "Flügels", der strammrechten Gruppierung rund um den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke, kommt diese kompromissbereite Linie nicht gut an.

Mehr zum Thema dpa/Julian Stratenschulte Pazderski in zwei Wahlgängen gescheitert - Gauland neuer Co-Chef der Bundes-AfD Georg Pazderski hat es nicht an die Spitze der Bundes-AfD geschafft. In zwei Wahlgängen bekam Berlins Landeschef nicht die erforderliche Mehrheit. Stattdessen führt nun Alexander Gauland, der zunächst gar nicht angetreten war, die AfD zusammen mit Jörg Meuthen.

"Bewegungspartei" oder regierungsfähig?

Denn der Flügel sieht in der Regierungsfähigkeit der AfD einen völlig verfehlten Kurs, den es zu verhindern gelte. Deshalb sollte Alexander Gauland gegen Pazderski antreten – und die Partei weiter auf rechtem Fundamentaloppositionskurs halten. Für politische Verantwortung sei es noch zu früh. In den Tagen vor dem Parteitag ging es vermehrt um diese Richtungsentscheidung: Bewegungspartei oder mögliche Regierungsfähigkeit? Höcke prägt ersteren Begriff, bei einer Veranstaltung der Neuen Rechten in Leipzig sagt er, die AfD müsse diese Bewegungspartei bleiben – eine Bewegung, die in Leipzig vor allem aus den Identitären, der Initiative Ein Prozent und Pegida besteht. Von den anfänglichen Berührungsängsten der AfD mit diesen Gruppen ist nicht mehr viel übrig.

Weidel blockt ab

Will er sich durchsetzen, muss Pazderski also gegen den rechten Flügel Allianzen schmieden. Er versucht es am Vorabend des Parteitags. Spätabends noch fährt er am Freitag nach vielen Telefonaten zur Ko-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel. Einige Stunden lang kursiert das Gerücht, Pazderski könnte Weidel dazu überreden, mit ihm gemeinsam gegen das Team aus dem alten und neuen Parteichef Jörg Meuthen und Alexander Gauland anzutreten. Sie blockt ab, wie sie alle Annäherungsversuche der Pazderski-Treuen an diesem Wochenende abblocken wird. Zu diesem Zeitpunkt am Freitagabend ziert Gauland sich noch, hält sich die Kandidatur offen. Höcke schließt ebenfalls nicht aus, für den Bundesvorstand anzutreten, will es aber davon abhängig machen, wie die ersten Wahlgänge verlaufen. Höckes Taktieren ist von Machtansprüchen getrieben. Aber er hat auch ein ganz persönliches Interesse an den Personalentscheidungen: Wenn in Thüringen Anfang Januar über sein Parteiausschlussverfahren entschieden wird, muss der neue Bundesvorstand entscheiden, ob er gegen das Urteil in Berufung geht. Je mehr Flügel-Anhänger im Vorstand sind, desto weniger hat Höcke zu befürchten.

Wir fahren einen integrativen Kurs. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir jetzt hier stehen - weil wir versuchen, diese Strömungen sinnvoll zu verzahnen." Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen nach seiner Wiederwahl

Vorwürfe gegen Meuthen

Samstagmorgen, der Parteitag beginnt. Alexander Gaulands engster Vertrauter sieht angespannt aus, Pazderskis Anhänger wirken gelöst. Es werde keinen Showdown geben, heißt es. Wenig später berichten die FAZ und der Spiegel über den Deal: Gauland soll sich zurückgezogen haben, als Pazderski drohte, notfalls auch gegen Meuthen zu kandidieren – statt mit ihm. Um seine eigene Macht zu sichern, habe Meuthen Gauland eiskalt fallen lassen. Der Flügel sei sauer, erzählt einer in Hannover – aber nicht etwa auf den uneinsichtigen Berliner. Sondern auf den schwachen Parteichef Meuthen, der sich aus purem Opportunismus auf Pazderski als Partner eingelassen haben soll.

"Lieber andere Parteien um Koalitionen betteln lassen"

Deshalb zaubern Höckes Leute eine bis dahin Unbekannte aus dem Hut: Doris von Sayn-Wittgenstein, Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein. Sie soll schaffen, was Meuthen offenbar niemand mehr zutraut: Pazderski eine empfindliche Niederlage zu bescheren. In ihrer Rede spricht sie davon, lieber andere Parteien um Koalitionen betteln zu lassen, als selbst welche anzubieten. Sagt, dass sie nicht ankommen will in einer Gesellschaft, in der AfD-Anhänger ausgegrenzt würden. Der Saal jubelt. Gauland sagt später, sie habe die Seele der Partei getroffen. Pazderski vermag diese Seele mit seiner emotionslosen Art nicht zu berühren. Die Abstimmung endet zweimal ohne Ergebnis. Pazderski ist geschlagen, Höcke hat gewonnen, ganz egal wie es danach weitergeht.

Mehr zum Thema imago/Metodi Popow Mögliche Wahl am Wochenende - Berlins AfD-Chef will Bundesvorsitzender werden Nach dem Austritt von Frauke Petry wird die Bundes-AfD nur von einer Person geführt. Jetzt will sich Georg Pazderski um den vakanten Posten in der Doppelspitze bewerben.

Nicht rechts genug für die Bundespartei

Diesmal sind Pazderskis Getreue sauer – aber nicht etwa auf die geschickten Taktierer. Sondern auf den schwachen Parteichef Meuthen. Er hätte die unbekannte Kandidatin verhindern müssen, weil er rechtzeitig wusste, dass der Flügel sie ins Rennen schickt, schäumt einer vor Wut. Wenn die Partei nun wieder einmal nach einem Parteitag weiter nach rechts rücke, sei das auch Meuthens Schuld. Pazderski bekommt schließlich 51 Prozent Zustimmung als erster stellvertretender Bundesparteisprecher. Ein schwaches Ergebnis auch das. Der ehemalige Offizier wird aber noch aus einem anderen Grund zur tragischen Figur: Er ist in Hannover mit einer Vision angetreten, die in Berlin Erfolg hatte. Der Landesverband war lange heftig zerstritten. Pazderski hat ihn diszipliniert, mit strenger Hand und streng nationalkonservativ. Das galt in Berlin lange als die rechte Front in der Partei. Der Bundespartei ist sie nicht rechts genug.

Der Parteitag in Hannover Überblick - Ergebnis der Wahlen zur AfD-Spitze AfD-Bundessprecher: Jörg Meuthen (gewählt mit rund 72 Prozent im 1. Wahlgang, ohne Gegenkandidat.) Bundessprecher: Alexander Gauland (gewählt mit knapp 68 Prozent im 3.Wahlgang, in dem er erstmals antrat, nachdem Georg Pazderski und Doris von Sayn-Wittgenstein in den beiden ersten Wahlgängen die notwendige Mehrheit verfehlt hatten und im dritten Wahlgang nicht mehr kandidierten.) Stellvertretender Bundessprecher: Georg Pazderski (gewählt mit rund 51 Prozent im 1.Wahlgang - die Gegenkandidaten waren Nicolaus Fest und Johannes Sondermann.) Stellvertretender Bundessprecher: Kay Gottschalk (gewählt mit rund 54 Prozent im 1.Wahlgang - die Gegenkandidaten waren Doris von Sayn-Wiitgenstein, Corinna Miazga und Petry Bystron.) Stellvertretender Bundessprecher: Albrecht Glaser (gewählt mit rund 58 Prozent im 1.Wahlgang - Gegenkandidat war André Poggenburg.)

Sendung: Inforadio, 03.12.17, 6 Uhr