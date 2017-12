dpa/Bernd von Jutrczenka Audio: Inforadio | 02.12.2017 | Interview mit Georg Pazderski | Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Medienberichte zu AfD-Bundesspitze - Gauland macht offenbar Weg frei für Wahl Pazderskis

02.12.17 | 15:46 Uhr

Der Berliner AfD-Landeschef Georg Pazderski könnte an die Spitze der Bundespartei gewählt werden. Medienberichten zufolge hat Bundestags-Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland seine Meinung geändert. Und die Delegierten stimmten für eine künftige Doppelspitze.

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Alexander Gauland, verzichtet nach Medieninformationen auf dem Bundesparteitag in Hannover auf eine Kandidatur für den Parteivorsitz. Damit mache er den Weg dafür frei, dass der bisherige Vorsitzende Jörg Meuthen und der Berliner Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski die Partei gemeinsam als Doppelspitze führen könnten, berichteten die Onlineportale faz.net und "Spiegel Online" am Samstag unter Berufung auf Parteikreise. Nach Informationen von faz.net kam die Einigung zustande, weil Pazderski auf bestimmte Zuständigkeiten als Bundesvorsitzender verzichten wird. So solle er in der Führung nicht für die Bundesgeschäftsstelle in Berlin zuständig sein, hieß es.

AfD votiert für Doppelspitze

Gauland selbst wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren. Möglicherweise will er zunächst das Ergebnis des ersten Wahlgangs abwarten, der noch im Laufe des Samstags stattfinden soll. Am Samstag ist die AfD erstmals nach ihrem Einzug in den Bundestag zu einem Parteitag zusammengekommen. Die AfD soll künftig wieder von zwei Vorsitzenden geführt werden. Der Parteitag in Hannover hat am Samstag einen Antrag abgelehnt, die Doppelspitze abzuschaffen. Begründet wurde der Vorschlag des Landesverbands Sachsen-Anhalt mit einem "häufigen Kompetenzgerangel" in der Führung. Seit dem Austritt der Vorsitzenden Petry unmittelbar nach der Bundestagswahl ist der Politiker Meuthen alleiniger Parteichef. Seine Wiederwahl gilt als gesichert.

Pazderski wirbt um "konservative rechte Mitte"

Pazderski hatte in den vergangenen Wochen vor allem im gemäßigten Lager um Unterstützung geworben. Meuthen, der ins Europaparlament wechselt, hat viele Unterstützer im rechtsnationalen Flügel der Partei. Er leitet die AfD seit dem Ausscheiden der damaligen Co-Vorsitzenden Frauke Petry nach der Bundestagswahl im September alleine. Am Morgen warb Pazderski im rbb für eine Politik der Mitte. "Die AfD ist eine Partei der konservativen rechten Mitte", sagte er. "Wir müssen deutlich machen, dass wir eine Heimstatt sind für alle, die von der CDU enttäuscht sind, die von der FDP enttäuscht sind und die wirklich auch ehrliche Politik für Deutschland und die deutschen Wähler wollen."

Gauland hatte sich am Donnerstag in einem Interview mit der Oldenburger "Nordwest-Zeitung" deutlich gegen die Kandidatur von Pazderski für den Bundesvorsitz ausgesprochen. Er würde jemanden aus den neuen Bundesländern bevorzugen, weil die AfD dort besonders stark sei, sagte Gauland dem Blatt. Pazderski konterte: "Das Argument ist an den Haaren herbeigezogen." Kein anderer Landesverband stehe so für Ost und West wie die Berliner AfD.

Pazderski will Regierungsverantwortung

Pazderski ist derzeit in Berlin Parteichef und Fraktionsvorsitzender. Nach Ankündigung seiner Kandidatur hatte er erklärt, diese Posten wolle er auch als Bundesvorsitzender behalten. Pazderski will die AfD professionalisieren und - anders als andere Strömungen der Partei, zu denen etwa Gauland gehört - mittelfristig als Partner für Mitte-Rechts-Koalitionen etablieren. "Sicherlich wirken wir schon in der Opposition", sagte Pazderski am Samstagmorgen im rbb. "Aber um wirklich Politik mitgestalten zu können, müssen Sie natürlich bereit sein, auch mitzuregieren." Die Parteimitglieder müssten sich entscheiden, "wen sie an der Spitze haben wollen und wen sie an der Spitze für den Besten halten", erklärte Pazderski. "Und ich denke, da habe ich ganz gute Chancen." Die AfD hatte bei der Bundestagswahl 12,6 Prozent erzielt und ist drittstärkste Kraft im Parlament. Alexander Gauland war bei der Bundestagswahl als Direktkandidat in Frankfurt (Oder) angetreten, unterlag aber dem CDU-Abgeordneten Martin Patzelt. Gauland zog über die Landesliste der AfD ein.

Demonstranten sorgen für Verzögerung

Der AfD-Bundesparteitag begann mit fast einstündiger Verspätung, da Demonstranten am Samstagmorgen die Zufahrtswege zum Tagungsort in Hannover blockierten. Das Kongresszentrum, wo sich die rund 600 Delegierten versammelten, wird durch ein großes Polizeiaufgebot abgesichert. Die Polizei setzte einen Wasserwerfer ein, um eine Sitzblockade aufzulösen. Dabei wurden mehrere Polizisten und mindestens ein Demonstrant verletzt. Am Mittag formierte sich ein Demonstrationszug mit vielen hunderten AfD-Gegnern. Insgesamt haben mehrere Tausend Menschen in Hannover gegen die AfD protestiert. Vertreter von Parteien, Gewerkschaften und Kirchen riefen zum Widerstand gegen Rassismus und Populismus auf. Größtenteils blieben die Proteste friedlich.