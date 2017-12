Mit einer Gedenkveranstaltung ist am Mittwoch in Eberswalde (Barnim) an den 27. Todestag von Amadeu Antonio erinnert worden. Der 28-jährige Angolaner war in der Nacht vom 24. zum 25. November 1990 bei einem Angriff einer rund 50-köpfigen Gruppe Rechtsextremer schwer verletzt worden. Er starb am 6. Dezember 1990 an den Folgen. Amadeu Antonio, der in der DDR Vertragsarbeiter war, gilt als eines der ersten Todesopfer rechter Gewalt nach der Wiedervereinigung. Sein Tod präge die Stadt Eberswalde für immer, betonte die Stadtverwaltung in der Einladung zu der Gedenkveranstaltung.

Die Stadt, die Initiative "Light me Amadeu" und der afrikanische Kulturverein Palanca hatten in "Erinnerung an den Menschen und als Mahnung, dass sich ein solches Ereignis in Eberswalde nie wieder wiederholen darf", zum Gedenken eingeladen. Im Anschluss waren Workshops für Jugendliche über Rassismus und Menschenrechte geplant.

Am 28. November hatte die Stadt in Erinnerung an die Tat auch zum zweiten Mal den Amadeu-Antonio-Preis für kreatives Engagement für Menschenrechte verliehen. In diesem Jahr ging er an den Kölner Verein Lückenlos und würdigte das Kunstprojekt "Tribunal "NSU-Komplex auflösen"".

Das Tribunal-Netzwerk des Vereins ist mit mehr als 100 Aktivisten in sieben deutschen Städten unterwegs, um an Tatorten des rechtsextremen NSU mit Aktionen wie Umbenennung von Straßen und Kundgebungen den Blick auf die Betroffenen der Mordtaten zu lenken. Zu einem Tribunal im Mai 2017 in Köln mit Filmen, Theateraufführungen und Ausstellungen kamen mehr als 3.000 Menschen.