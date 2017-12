Fünf Tage vor Weihnachten raste ein Lkw in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Zwölf Menschen starben, die Öffentlichkeit stand unter Schock. Vier Tage später wurde der inzwischen identifizierte Attentäter Anis Amri in Italien erschossen. Die Tage nach dem Attentat waren geprägt von Fassungslosigkeit, Wut, Trauer und einer großen Ratlosigkeit.