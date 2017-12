Weihnachtsmarkt-Attentat am Breitscheidplatz

Der für den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz vor knapp einem Jahr benutzte Lastwagen ist verschrottet worden. Das berichtet die "Berliner Zeitung" am Mittwoch unter Berufung auf eigene Recherchen. Demnach war das Fahrzeug nach der Tat nie mehr im Einsatz. Die Warschauer Niederlassung des schwedischen Herstellers Scania nahm das Leasingfahrzeug zurück und beschloss, es aus "ethischen Gründen" zu verschrotten, schreibt das Blatt.

Berlin richtet eine zentrale Anlaufstelle für Terroropfer ein - als Konsequenz aus den Erfahrungen nach dem Anschlag am Breitscheidplatz. Die Opferbeauftragten von Bund und Land aber fordern mehr - vor allem bei den Entschädigungszahlungen.

Anschlag am Breitscheidplatz

Bei dem Anschlag am 19. Dezember 2016 hatte der Tunesier Anis Amri den schweren Laster über den Markt gesteuert. Zwölf Menschen starben, etwa 70 weitere wurden verletzt. Es war der bislang schwerste islamistisch motivierte Anschlag in Deutschland. Den Lastwagen hatte Amri zuvor entführt, wobei er dessen Fahrer tötete. Das Fahrzeug gehörte einem polnischen Spediteur.

Nach Angaben des Beauftragten der Bundesregierung für die Opfer des Anschlags, Kurt Beck, unterstützte Scania den Spediteur nach dem Anschlag finanziell massiv. Das Unternehmen bot ihm demnach unter anderem an, das Fahrzeug wieder zurückzunehmen. Beck nannte das Verhalten des Herstellers am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung seines Abschlussberichts als Beispiel für gelungene Unterstützung von Betroffenen. Generell forderte Beck deutlich höhere Entschädigungen. 10.000 Euro Soforthilfe für Hinterbliebene seien zu wenig.