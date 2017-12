Die in Amris Telefon gespeicherten Nummern hätte Mitgliedern der Terror-Organisation "Islamischer Staat" zugeordnet werden können - so zeigt es eine Dokumentation des ZDF-Magazins "Frontal 21". Für die Auswertung soll das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen zuständig gewesen sein. Ein Sprecher des Landesinnenministeriums sagte am Abend, man prüfe die Informationen.

Wären die Nummern rechtzeitig etwa vom Bundesnachrichtendienst (BND) überprüft worden, hätte Amri wegen Mitgliedschaft in der Terrorgruppe verhaftet werden können, sagte der langjährige Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele dem Magazin. "Dass Anis Amri von dort seine Anweisungen erwartete, erfüllt den Tatbestand der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und nicht nur eine mögliche Unterstützung", so der Grünen-Politiker.



Der Tunesier Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem gestohlenen Lastwagen in eine Menschenmenge auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast und hatte zwölf Menschen getötet. Auf der Flucht war Amri in Italien von Polizisten erschossen worden.

Sein Handy war im Februar 2016 sichergestellt worden, also zehn Monate vor der Tat. Der Datensatz soll Ermittlern in Berlin, dem LKA NRW und dem Bundeskriminalamt (BKA) zur Verfügung gestanden haben. Die Sicherheitsbehörden hätten "entsprechende ausländische Telefonnummern durch den BND abklären können", sagte Bruno Jost, Sonderermittler des Berliner Senats. Dass dies nicht geschehen sei, sei ein Versäumnis der Ermittler.