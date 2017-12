Medizin in Deutschland zu studieren ist ohne Eins vor dem Komma beim Abitur fast unmöglich. Das gilt auch für den beliebten Studienort Berlin. Aber die Zulassungsverfahren sind zum Teil verfassungswidrig - das entschied am Dienstag das höchste deutsche Gericht.

Die Verfassungsrichter formulierten mehrere klare Vorgaben für eine Gesetzesänderung beim Zulassungsverfahren: Unter anderem müssten zur Wahrung der Chancengleichheit Eignungsgespräche an Universitäten bundesweit in "standardisierter und strukturierter Form" stattfinden. Zudem müsse die Zahl der Wartesemester enger begrenzt werden, entschied der Erste Senat unter Vorsitz von Ferdinand Kirchhof.

Beim Auswahlverfahren des Universitätsklinikums Berliner Charité fließt auch ein Test in die Abiturnote mit ein. Darin müssen Studierende zum Beispiel zeigen, was sie bereits vor dem Studium fachlich können. Weil besonders viele Abiturienten in Berlin an der Charité Medizin studieren wollen, sind aber auch hier sehr gute Noten Voraussetzung. Im aktuellen Wintersemester wurden keine Bewerber zum Test eingeladen, deren Abiturnote schlechter war als 1,5.

Nach dem Urteil aus Karlsruhe werden auch andere Kriterien als die Abiturnote mit Auswahltest stärker berücksichtigt werden müssen: Welche Leistungen haben Menschen schon als Rettungssanitäter oder Krankenschwester erbracht? Wie sehr wollen die Bewerber anderen Menschen helfen beziehungsweise studieren sie nur Medizin, weil sie eben den entsprechenden Abi-Schnitt haben?

Die Änderungen im Auswahlverfahren werden ab Januar 2020 in Kraft treten – es wird also noch ein bisschen dauern, bis diejenigen mit den schlechteren Noten die Chance bekommen, Arzt zu werden.