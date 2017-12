Die Berliner Linke-Vorsitzende Katina Schubert hat Innensenator Andreas Geisel vom Koalitionspartner SPD wegen der Abschiebung einer albanischen Familie mit drei Kindern scharf kritisiert. Die Familie sei entgegen den Empfehlungen der Härtefallkommission aus Berlin abgeschoben worden, twitterte Schubert am Samstag. "Das widerspricht dem Geist der Koalitionsvereinbarung und unterläuft eine menschenrechtsbasierte Integrationspolitik".

In ihrem ersten Tweet am Samstagmittag hatte Schubert noch von einer afghanischen Familie gesprochen. Wenig später twitterte sie eine Korrektur und entschuldigte sich für den Fehler. In der Sache blieb sie jedoch bei ihrer Kritik, dass die Einschätzung der Härtefallkommission hätte bindend sein müssen.