Weniger als ein Viertel der Berliner ist noch in der Kirche

Die beiden großen Kirchen in Berlin verlieren weiter an Attraktivität. In den vergangenen zehn Jahren sank der Anteil der Berlinerinnen und Berliner, die noch evangelisch oder katholisch sind, auf unter 25 Prozent. Die Linken fordern kirchenpolitische Konsequenzen.