Vor knapp einem Jahr, am 19. Dezember 2016, war der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen auf den Platz gerast und hatte insgesamt zwölf Menschen getötet und rund 70 verletzt. Vier Tage später wurde Amri auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen.

Zur Überraschung von Weihnachtsmarkt-Gästen und Standbetreibern hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstagabend den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg besucht.

Am Stand "Berliner Weihnachtsterrasse" ließ sich die Kanzlerin einen alkoholfreien Glühwein einschenken. Beim Besitzer des Standes, Axel Kaiser, und seinen Mitarbeitern bedankte sie sich für ihren Einsatz vor einem Jahr. An Kaisers Stand wurden damals leicht verletzte Opfer versorgt. Kaiser berichtete, wie er Polizisten weinen sah. Den Besuch der Kanzlerin bezeichnete er als tolle Geste und Zeichen, dass der Weihnachtsmarkt sicher sei. Bei dem nicht angekündigten Besuch informierte sich Merkel auch bei Polizisten der mobilen Wache. Nach dem Attentat waren auf vielen Weihnachtsmärkten die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden.

Ebenso warfen die Angehörigen der Bundesregierung Untätigkeit vor. Die Rede war von "mangelhafter Anti-Terror-Arbeit", die alarmierend sei. In einer Zeit, in der die Bedrohung durch Islamisten zugenommen habe, sei versäumt worden, "die Reformierung der wirren behördlichen Strukturen" voranzutreiben.

Hinterbliebene des Terroranschlags hatten sich Anfang Dezember über mangelnde Anteilnahme durch die Kanzlerin beklagt. Auch fast ein Jahr nach dem Anschlag habe ihnen die Kanzlerin weder persönlich noch schriftlich kondoliert. "Es ist eine Frage des Respekts, des Anstands und eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Sie als Regierungschefin im Namen der Bundesregierung unseren Familien gegenüber den Verlust eines Familienangehörigen durch einen terroristischen Akt anerkennen", heißt es in einem offenen Brief, aus dem das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" zitierte.

Merkel wird in der kommenden Woche auch zur zentralen Gedenkveranstaltung erwartet. An dieser nimmt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil. Steinmeier wird bei der religionsübergreifenden Andacht am Morgen des 19. Dezember in der Gedächtniskirche direkt am Tatort sprechen. Merkel gehört nicht zu den Rednern.

Nach Aufdeckung von vielen Ermittlungspannen und Behördenversäumnissen scheint inzwischen klar zu sein, dass das Attentat hätte verhindert werden können. Wie jüngste Recherchen des rbb und der Berliner Morgenpost ergaben, soll Amri gezielt für den Anschlag angeworben worden sein.

