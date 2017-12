Was kann getan werden, damit Einwanderer sich schneller integrieren? Wie steht es mit dem Kopftuch in der Schule? Die Berliner Grünen treffen sich am Samstag zu einem Parteitag, um Richtungsfragen zu klären.

Die Berliner Grünen sind am Samstag zu einem Parteitag im Tagungswerk Jerusalemkirche in Kreuzberg zusammengekommen. Themen sind unter anderem eine Bilanz nach einem Jahr Rot-Rot-Grün sowie die Integration von Zuwanderern.

In einem Antrag des Landesvorstands sind Schritte für ein Gesamtkonzept aufgelistet: So soll nach dem Willen der Grünen etwa die Anerkennung von Qualifikationen von Zuwanderern verbessert und das System der Integrationskurse überarbeitet werden.



Gerüttelt wird auch am Neutralitätsgesetz, das Lehrern das Tragen religiöser Symbole verbietet. Zuletzt hatten mehrere muslimische Kopftuchträgerinnen, die als Lehrer abgelehnt worden waren, auf dem Klageweg Entschädigungen erstritten. Die Bildung müsse neutral sein, das lasse sich jedoch nicht an Kleidungsvorschriften festmachen, argumentiert der Grünen-Landesvorstand. Die Frage ist in der Partei jedoch umstritten.



Auch das Thema Obdachlosigkeit steht auf der Agenda des Treffens.