Der Berliner Senat und mehrere Verbände haben sich auf die künftige Kita-Finanzierung in der Hauptstadt geeinigt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa will das Land von 2018 an einen höheren Anteil der Kosten übernehmen. Er soll bis 2021 schrittweise von 93 auf 95 Prozent steigen. Außerdem sollen die Kita-Träger höhere Sachkosten erstattet bekommen, dazu wird der sogenannte Basiswert schrittweise angehoben. Grundlage für die Berechnung der Personalkosten sollen die Tarifbestimmungen für den öffentlichen Dienst des Landes sein.

Den Eigenanteil von aktuell noch sieben Prozent müssen Kitas selbst erwirtschaften, was vielen Trägern unter dem Strich nur mühsam oder nicht gelingt. Vor diesem Hintergrund hatte die Gewerkschaft GEW eine hundertprozentige Kostenübernahme durch das Land gefordert. Sie hatte auch zu geringe Mittel für Sachkosten beklagt und darauf hingewiesen, dass vor allem kleine und mittlere Kita-Träger Geld dafür bei den Personalkosten abzwackten, was auf Kosten der Mitarbeiter gehe.