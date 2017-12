Die Berliner Polizei will sich künftig besser vor Dieben und Kriminellen schützen. Nach mehreren Einbrüchen sollen die KFZ-Sicherstellungsgelände in Biesdorf und Schöneberg technisch aufgerüstet werden, sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf am Donnerstag dem rbb.

Am ersten Weihnachtstag hatten Unbekannte einen Audi Q5 aus der Aufbewahrungsstelle in Biesdorf entwendet. Beamte hatten den Wagen am Heiligabend sichergestellt, weil er vermutlich gestohlen worden war. Polizeikräften war das Fahrzeug in der Märkischen Allee in Marzahn aufgefallen, unter anderem, weil polnische Kennzeichen angebracht waren, aber keine entsprechende Zulassungsplakette in der Frontscheibe.