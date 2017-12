Protest vor US-Botschaft am Pariser Platz

Vor der US-Botschaft am Pariser Platz haben am Freitagabend pro-palästinensische Demonstranten Flaggen mit Davidstern angezündet. Es gab mehrere Festnahmen. Nachdem der Veranstalter die Demonstration auflöste, kam es zu spontanen Protesten in Neukölln.