Erneut sollen Schüler der Berliner Polizeiakademie unangenehm aufgefallen sein. Nach Angaben eines Zeugen soll eine Gruppe in der Nacht zu Dienstag in Haselhorst gegrölt und gegen Strom- und Telefonverteilerkästen getreten haben, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der Radfahrer wollte zunächst auch den Ruf "Heil Hitler" gehört haben, konnte dies aber in der anschließenden Vernehmung nicht mehr bestätigen. Deswegen ermittelt aber dennoch der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz. Die alarmierte Polizei überprüfte in der Nacht sieben Männer zwischen 19 und 25 Jahren - es habe sich um Auszubildende an der Polizeiakademie gehandelt.

Zuvor war bekanntgeworden, dass der Bericht der Berliner Polizei zu den Problemen an der Polizeiakademie inzwischen fertiggestellt ist. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur, er erwarte den Bericht am Mittwoch. Ende der Woche werde er den Bericht den Mitgliedern des Innenausschusses zur Verfügung stellen. Am kommenden Montag ist im Ausschuss eine Anhörung zu den Schwierigkeiten an der Polizeischule geplant. Erwartet werden Mitarbeiter der Schule, die Fragen der Abgeordneten beantworten sollen.



Kürzlich waren anonyme Vorwürfe bekannt geworden, wonach an der Ausbildungsstätte für die Schutzpolizei junge Polizeischüler aus Einwandererfamilien durch Lernverweigerung und Aggressionen in einer Klasse aufgefallen seien. In einer Sondersitzung des Innenausschusses hatten sowohl die Polizeispitze als auch der Senator die Vorwürfe als nicht belegt zurückgewiesen.