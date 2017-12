In den kommenden Jahren werden in Berlin und Brandenburg immer mehr Lehrer benötigt. Das wurde am Donnerstag bei einer gemeinsamen Sitzung der Bildungsausschüsse in Potsdam deutlich. Eine große Rolle spielen dabei Quereinsteiger.

Berlin und Brandenburg konkurrieren in den nächsten Jahren verstärkt um neue Lehrerinnen und Lehrer. Während Brandenburg jährlich bis zu 1.200 neue Lehrkräfte sucht, sind es in der Hauptstadt pro Jahr bis zu 2.200. Das berichteten die Bildungsstaatssekretäre der beiden Länder am Donnerstag in einer gemeinsamen Sitzung der Bildungsausschüsse im Potsdamer Landtag.



Um den Bedarf zu decken, setzen beide Länder auch künftig verstärkt auf Seiteneinsteiger. In Brandenburg hat derzeit jede fünfte neu eingestellte Lehrkraft ursprünglich keine pädagogische Ausbildung, in Berlin ist es mittlerweile mehr als jede dritte.