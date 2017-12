Guenter Berlin Mittwoch, 06.12.2017 | 09:03 Uhr

Sollte die Staatssekretärin nicht etwas mehr Flexibel sein ? Manchmal hat man das Gefühle, die Mitarbeiter bei Senat sind unfähig richtig zu handeln.



Warum werden die Mitarbeiter nicht dort hin gesetzt, wo Sie dringend benötigt werden. Flexibilität heißt das Zauberwort. Davon haben die anscheinend noch nie was gehört im Senat.



Die im Senat scheinen es immer noch nicht begriffen zu haben: Das der Bürger nicht für den Senat da zu sein hat sondern der Senat hat für den Bürger da zu sein.



Dienstleistung hat es in all den Jahren nicht gegeben und mit so einer Einstellung, ist die Staatssekretärin auch eine Fehlbesetzung.