Pläne für neues Herzzentrum in Berlin sind vom Tisch

Zwei Jahre hatten die Charité und das Deutsche Herzzentrum über den Bau einer neuen Klinik verhandelt. Eine Einigung gab es am Ende jedoch nicht. Damit entgeht Berlin ein Vorhaben, dass von Experten als "Leuchtturmprojekt" bezeichnet wurde.

Die Pläne zum Aufbau eines großen Kompetenzzentrums für die Herzchirurgie in Berlin sind vom Tisch. Entsprechende Verhandlungen zwischen dem Virchow-Klinikum der Charité (CVK) und dem Deutschen Herzzentrum Berlin (DHZB) seien gescheitert, teilte Steffen Krach, Staatssekretär in der Senatswissenschaftsverwaltung, am Samstag mit.