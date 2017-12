Die Berliner Kältehilfe hat mehr Platz als zunächst geplant. Wie Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Samstag mitteilte, stehen in diesem Winter 1.100 Übernachtungsplätze zur Verfügung. Das seien 100 mehr als ursprünglich kalkuliert. Die Senatorin bedankte sich bei allen Bezirken, die dafür gesorgt haben, dass mehr Plätze zur Verfügung gestellt werden können. "So sind wir gut vorbereitet auf noch kältere Tage und können Obdachlosen, die es wünschen, wenigstens ein Dach über dem Kopf anbieten." Zuletzt wurden in einem Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof 100 Schlafmöglichkeiten geschaffen. Neu sind darüber hinaus 37 Plätze in einer ehemaligen Flüchtlingsunterkunft in der Rathenower Straße in Mitte.