Helmut Krüger Potsdam Montag, 04.12.2017 | 20:47 Uhr

Gut Ding braucht Weile und überhastetes, nur an der eigenen Klientel verhaftetes Handeln bringt nichts weiter ein als Klagen derjenigen, die da nur "Einfallstore" widmen. So ist das nun mal im Rechtsstaat. Es kann den einen nicht verboten werden, was die anderen sich selbstverständlich herausnehmen. Auch wenn das oft genug ärgerlich ist.



Eine Frage, die sich der SPD-, Bündnisgrüne-, Die Linke-Senat m. E. überhaupt nicht stellt, ist diejenige nach der Vereinbarkeit eines Rad-Massenverkehrs in Innenstadtlagen. Auch Fahrräder sind Individualverkehrsmittel, wenngleich auch sehr umweltfreundliche von dem Nichtausstoß her, doch gleichwohl sind sie mit allen Nachteilen eines Individualverkehrsmittels behaftet. Vor allem mit individuellen Lenkbewegungen und dass das Fahrzeug Platz braucht nach vorne und hinten und zur Seite.



Bei Massenverkehrsmitteln, wo das "Gefäß" alle sammelt und keiner individuell fahren muss, ist das nicht so.