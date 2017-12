Im Bürgeramt Pankow drängen sich die Besucher, die über das Internet reservierten Termine sind fast restlos vergeben - bis Ende Januar. Wer einen Personalausweis beantragen oder sich ummelden will, muss sieben Wochen warten. Wer mit einem dringenden Anliegen direkt kommt, wird aber auch ohne Termin bedient, verspricht Bezirksstadtrat Vollrad Kuhn.



In anderen Innenstadtbezirken geht es ähnlich eng zu. Für freie vorgebuchte Termine müssen unter Umständen weite Wege in Kauf genommen werden, etwa nach Spandau, Schöneweide oder Köpenick. Ab Januar gibt es dann Termine in Marzahn und Hellersdorf.



Innenstaatssekretärin Sabine Smentek sieht das Koalitions-Ziel trotzdem erreicht. Innerhalb Berlins könne jeder seine Angelegenheiten innerhalb von 14 Tagen erledigen. Die rot-rot-grüne Koalition habe das Ziel verfehlt, meint dagegen der CDU-Haushaltsexperte Christian Goiny. Man sei noch lange nicht da, wo man sein muss. "Die Unzuverlässigkeit der Terminfindung ist nicht akzeptabel. Man weiß nicht sicher, kriege ich in diesem oder jenem Bezirk in den nächsten Wochen sicher einen Termin."