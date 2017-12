imago/Andreas Gora Video: Brandenburg aktuell | 27.12.2017 | Juliane Kerber | Bild: imago/Andreas Gora

Streit um Wolfsverordnung - "Die Tötung von Wölfen ist das letzte Mittel"

27.12.17 | 22:35 Uhr

Obwohl der Wolf eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht spielt, schürt er auch viele Ängste. Vor allem bei Landwirten, die um ihre Bestände fürchten. Dennoch soll der Abschuss die absolute Ausnahme bleiben - sagt Brandenburgs Umweltminister Vogelsänger.

Ganz abgesehen von den zahlreichen Wildschwein-Rotten, die durch die brandenburgischen Wälder ziehen, müssen sich die Menschen zwischen Prignitz und Oderbruch daran gewöhnen, ihren Lebensraum noch mit anderen Wildtieren zu teilen. Wie der bei Lebus abgeschossene Wisentbulle zeigt, verläuft das Zusammenleben mit wieder in Brandenburg auftretenden Tierarten nicht immer reibungslos - das gilt auch für den Wolf.

Landwirte fürchten um ihr Weidevieh

22 Rudel sollen inzwischen in Brandenburg heimisch sein - und sie sind über das ganze Land verteilt. Obwohl sie hauptsächlich Jagd auf andere Wildtiere machen, sorgen die Räuber für Streit. Denn immer wieder kommt es vor, dass auch Kälber und Lämmer gerissen werden, so dass Schäfer und Bauern um ihr Weidevieh fürchten. Sie fordern daher ein Jagdrecht auf Wölfe.



Doch Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) verweist auf die neue Wolfsverordnung, die dem Wolf einen "hohen Schutzstatus" bescheinigt. Der Abschuss, so der Politiker am Mittwoch im rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell, dürfe nur "das letzte Mittel" sein. Auch die Mitglieder der Opposition könnten nachlesen, dass der Artenschutz in Deutschland im Bundesnaturschutzgesetz geregelt sei, daher sei die Tötung des unter Schutz stehenden Wolfes nur in Ausnahmefällen möglich.



Land Brandenburg gibt halbe Million Euro für Schutzmaßnahmen aus

Klar sei aber auch, viele Menschen ein "hohes Schutzbedürfnis" hätten. Daher sei es wichtig, in Bezug auf den Wolf auch über Möglichkeiten der Prävention und Entschädigung aufzuklären. So habe das Land in diesem Jahr eine halbe Million Euro für Schutzmaßnahmen ausgegeben.

Was die weitere Entwicklung betrifft, kann Vogelsänger keine Entwarnung geben. "Ich gehe davon aus, dass sich der Wolf in Deutschland weiter verbreiten wird", sagte der Minister. Daher hätten die Umweltminister den Bund bei ihren Konferenzen in Bad Saarow und Potsdam aufgefordert, die Bundesländer nicht alleine zu lassen. Im übrigen müssten alle Beteiligten nach Lösungen suchen, "mit dem Wolf zusammen zu leben". Doch die betroffenen Landwirte wollen sich damit nicht zufrieden geben. "Von mir aus sollen hier irgendwo auf den Truppenübungsplätzen oder irgendwo in den riesen Waldgebieten ein paar Wölfe laufen", sagte Bio-Landwirt Frank Michelchen am Mittwoch dem rbb, aber sobald Gefahr für die Weidetiere bestehe, "müssen wir uns wehren dürfen. Und im Notfall am Ende eben auch mit Pulver und Blei".

Streit zwischen Weidetierhaltern und Umweltschützern

Die neue Wolfsverordnung soll den erbitterten Streit zwischen Weidetierhaltern und Umweltschützern befrieden. Der Wolfsbeauftragte des Landesbauernverbandes Jens Schreinicke sagte anlässlich ihrer Unterzeichnung vergangene Woche im rbb-Inforadio: "Ob wir mit der Wolfsverordnung zufrieden sein können, wird die Praxis zeigen." Einige Passagen seien im Sinne der Praktiker verbessert worden, die Hürden für den Abschuss seien jedoch weiterhin recht hoch und für manche Landwirte schwer umsetzbar. Umweltverbände wie der BUND hingegen sagen, der Kompromiss gehe auf Kosten des Tierschutzes.

