Die Steuereinnahmen sprudeln, deshalb will Brandenburgs rot-rote Landesregierung im nächsten Jahr richtig ranklotzen: Zusätzliche 482 Millionen Euro sollen unter anderem in Krankenhäuser, Straßen, Nahverkehr und die Digitalisierung investiert werden.

Brandenburgs Landesregierung will ihre Ausgaben für das kommende Jahr um fast eine halbe Milliarde Euro erhöhen. Das Kabinett billigte am Dienstag den Entwurf für einen

Nachtragshaushalt. Er hat ein Volumen von 482 Millionen Euro, wie die Staatskanzlei mitteilte - das ist mehr als doppelt so hoch wie noch im Oktober von Finanzminister Christian Görke (Linke) in Aussicht gestellt.