Beobachter Berlin Freitag, 15.12.2017 | 17:16 Uhr

Ich bin da ganz bei der CDU. Wenn die Inhalte stimmen, wenn das Ziel das gleiche ist, dann soll man doch abstimmen wie man will. Eine Situation, in der die CDU gezwungen ist, sich an linke Parteien anzubiedern ist schädlich für die Demokratie. Die CDU Wähler sollen wissen, dass ihre Meinung von der CDU vertreten wird, und nicht durch Anbiederung verweichlicht oder ins Gegenteil umgekehrt wird. Sonst wählen die nämlich AfD. Auch wenn ich persönlich nichts dagegen hätte. Eher im Gegenteil.