Nur eine Enthaltung: Mit großer Mehrheit hat sich der SPD-Landesvorstand in Brandenburg für ergebnisoffene Gespräche ausgesprochen. Über ein generelles Ja oder Nein zu einer möglichen großen Koalition wurde am Montagabend allerdings nicht abgestimmt.

Das Papier des Bundesvorstandes habe die Orientierung gegeben, auf die viele in der Partei gewartet hätten, sagte Stohn. Es enthalte viele Punkte, so dass jedes SPD-Mitglied seine wichtigsten Anliegen wiederfinden könne. Bei der Diskussion sei es unter anderem um das Thema Vertrauen gegangen - hier sei der Alleingang des Bundeslandwirtschaftsministers Christian Schmidt (CSU) in Sachen Glyphosat nicht förderlich gewesen. Vor einer möglichen Regierungsbildung seien zudem noch viele Gespräche notwendig.

Am Nachmittag hatte der Partei-Vorsitzende Martin Schulz angekündigt, die SPD wolle in Gesprächen ein Maximum ihres Wahlprogramms durchsetzen. Dazu gehöre eine Bürgerversicherung und eine Solidarrente gegen Altersarmut. Am Donnerstag kommen die Sozialdemokraten zu ihrem Bundesparteitag in Berlin zusammen, um über ihren Kurs zu debattieren.