Zwischenbilanz in Brandenburg

Welche Hinweise auf das NSU-Terrortrio gab es in Brandenburg schon frühzeitig? Der Untersuchungsausschuss kommt bei der Klärung dieser und anderer Fragen nur langsam voran. Das liege unter anderem an den Behörden, verteidigt sich der Ausschuss.

Die Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses im Brandenburger Landtag haben ihre langwierige Arbeit verteidigt. "Wir werden den Kern unserer Aufgabe auf jeden Fall abarbeiten", sagte der Ausschussvorsitzende Holger Rupprecht (SPD) am Freitag. Man habe die Schlagzahl erhöht, hieß es weiter. Eine Kernfrage ist, ob der Verfassungsschutz Brandenburgs eine raschere Aufklärung der Mordanschläge des NSU durch bessere Weitergabe von Informationen erreichen und weitere Taten damit hätte verhindern können.

Bislang hatte sich der Ausschuss vor allem mit einem Nebenkomplex - der sogenannten Nationalen Bewegung - beschäftigt. Erinnerungslücken der Zeugen erschweren jedoch die Arbeit. Auch am Freitag konnten sich zwei Zeugen nicht mehr an Vorgänge aus den 1990er Jahren erinnern.

Der Ausschuss befasst sich unter anderem mit der Anwerbung von V-Leuten durch den Verfassungsschutz in den 1990er Jahren. Vor allem geht es um den V-Mann "Piatto", der der Behörde frühzeitig Hinweise auf das rechtsextreme NSU-Trio gegeben haben soll. Der Mann wurde wegen versuchten Mordes an einem Nigerianer 1995 zu acht Jahren Haft verurteilt und noch in der Untersuchungshaft vom Landesverfassungsschutz als V-Mann angeworben.