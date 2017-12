Seit Februar tragen 20 Schutzpolizisten in Berlin Taser bei sich - und retteten damit am Dienstag ein Menschenleben. Nun will auch die Polizei in Brandenburg einen Testlauf starten: 20 Elektroschockgeräte sollen an Polizisten in Cottbus und Elbe-Elster gehen.

Die Berliner Polizei erprobt seit Anfang des Jahres in zwei Direktionen den Einsatz von Elektroschockgeräten.

Zum ersten Mal seit Beginn der Testphase sei am Dienstagabend bei einem Polizeieinsatz in Kreuzberg ein Taser eingesetzt worden, bestätigte eine Sprecherin am Donnerstag dem rbb. Mithilfe des Elektroschockers hätten die Polizisten gegen 23 Uhr einen Suizid am Halleschen Tor verhindert. Ein Mann habe am zweiten Weihnachtsfeiertag gedroht, sich vom U-Bahn-Viadukt in die Tiefe zu stürzen. Mittels Taser hätten die Beamten es geschafft, den Mann herunterzuholen, so die Sprecherin.