Frauen greifen oft aus finanziellen Gründen auf billigere und weniger sichere Verhütungsmittel zurück oder verzichten ganz darauf, wie die Länder unter Berufung auf Studien argumentieren. Mit dem Antrag der Länderkammer wird die Bundesregierung gebeten, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass alle Frauen ein gleichberechtigter Zugang zu Verhütungsmitteln ermöglicht wird. Die Kosten sollten für einkommensschwache Frauen unbürokratisch übernommen werden, heißt in einer Stellungnahme des Sozialministeriums von Brandenburg.

Frauen mit geringem Einkommen sollen nach dem Willen der Bundesländer Verhütungsmittel generell vom Staat bezahlt bekommen. Der Bundesrat stimmte am Freitag mehrheitlich für einen entsprechenden Antrag der Bundesländer Brandenburg, Berlin, Niedersachsen, Bremen und Thüringen.

Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze (Die Linke) sagte nach der Abstimmung: "Frauen sollen nicht aus Kostengründen dazu gezwungen werden, unzureichend zu verhüten und somit eine ungewollte Schwangerschaft in Kauf zu nehmen." Sexuelle Selbstbestimmung dürfe nicht vom Geldbeutel abhängig sein.

In einem Modellprojekt im Landkreis Teltow-Fläming, aber auch an sechs anderen Standorten in ganz Deutschland, erhalten Frauen mit wenig Geld derzeit einen unkomplizierten Zugang zu verschreibungspflichtigen, sicheren und gut verträglichen Verhütungsmitteln. Das vom Bundesfamilienministerium geförderte Projekt "Biko" wird von der Beratungsorganisation Pro Familia angeboten.

Laut Golze nehmen viele Frauen dieses Angebot wahr, vor allem ALG II-Empfängerinnen, aber auch Auszubildende und Studentinnen. Eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2015 hat gezeigt, dass fast ein Viertel der Frauen im Sozialleistungsbezug schon einmal allein aus Kostengründen auf Pille oder Spirale verzichtet hat.