In acht Bundesländern geht die Polizei seit dem Morgen gegen mutmaßliche Straftäter in der Linken- und Autonomenzene vor - auch in Berlin. Es geht um die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg. Sie sollen geplant worden sein.

Fünf Monate nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg werden bei einer bundesweiten Razzia am Dienstagmorgen Wohnungen und Treffpunkte durchsucht - darunter auch ein "Objekt" in Berlin. Einzelheiten will die Polizei am Dienstagmittag (12.00) bei einer Pressekonferenz bekannt geben.



Die Sonderkommission "Schwarzer Block" sei seit sechs Uhr früh in insgesamt acht Bundesländern im Einsatz, teilte die Hamburger Polizei bereits mit. Man wolle in Wohnungen der linken Szene und linken Stadtteilzentren gerichtsverwertbare Beweise für Straftaten sichern - in Hamburg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. 24 "Objekte" stünden im Visier der Ermittler, berichtet der Norddeutsche Rundfunk (NDR.de). Das linksalternative Zentrum Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel gehört laut Polizei nicht dazu. Es war nach den Krawallen am 7. Juli im Schanzenviertel in die Kritik geraten.

Der Zeitung "Die Welt" zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 21 Männer und Frauen. Es geht um den Verdacht schweren Landfriedensbruchs.