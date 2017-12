Berliner CDU will Wohnsitzpflicht für Flüchtlinge verlängern

Bislang gilt für Asylbewerber eine dreijährige Residenzpflicht, das heißt, sie müssen an einem bestimmten Wohnort bleiben. Die Regelung läuft 2019 aus. Die Berliner CDU will sie verlängern - und argumentiert mit den Ballungszentren.

Die Berliner CDU will, dass die Wohnsitzauflage für Flüchtlinge - die Residenzpflicht - verlängert wird. Nach der 2016 vom Bundestag beschlossenen Regelung müssen auch anerkannte Asylbewerber drei Jahre in dem Bundesland wohnen bleiben, in dem sie ihr Verfahren durchlaufen haben. Sie ist allerdings bis August 2019 befristet, weshalb gerade große Städte befürchten, dass viele Flüchtlinge dann dorthin umziehen wollen.