Der knapp 24-jährige Tunesier Anis Amri verübte am 19. Dezember 2016 auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz den bislang schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland. In Berlin und Nordrhein-Westfalen war Amri zuvor zeitweise observiert worden. Er galt als "Gefährder", es war bekannt, dass er Kontakte zu Islamisten hatte und sich in der Drogen- und Kleinkriminellenszene bewegte. Belangt wurde er nicht. Seine Abschiebung misslang wegen fehlender Papiere und durch Behördenchaos.

Am Vormittag

Der Lkw-Fahrer Lukasz Urban (37) erreicht Berlin. Er lenkt einen Sattelschlepper, Modell Scania R 450, der mit 25 Tonnen Stahl beladen ist. U. will ihn in der Berliner Niederlassung von ThyssenKrupp-Schulte entladen lassen, wird jedoch auf den nächsten Tag vertröstet. Er parkt den Lkw am Moabiter Friedrich-Krause-Ufer. Gegen 13 Uhr telefoniert U. mit seinem Cousin in Polen, dem Besitzer der Spedition, für die Urban fährt. Gegen 15 Uhr spricht er noch kurz mit seiner Frau. Danach geht er nicht mehr ans Telefon.

18.38 bis 19.07 Uhr

Der Tunesier Anis Amri (knapp 24) besucht die als Treffpunkt radikaler Islamisten bekannte Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit. In dem Moscheeverein war er oft, er soll dort zeitweise sogar gewohnt haben. Er soll Mittelsmann zwischen der Moschee und führenden Köpfen des Netzwerks um den radikal-islamistischen Hassprediger Abu Walaa in Hildesheim gewesen sein. Die Gruppe soll Amri für den Anschlag rekrutiert haben.

Nach dem Moschee-Besuch geht Amri zu Fuß zum nahegelegenen Friedrich-Krause-Ufer und erschießt den polnischen LKW-Fahrer Lukasz Urban.

19.34 Uhr

Aus dem Führerhaus sendet Amri ein Handy-Foto, eine Text- und eine Audionachricht an seinen IS-Instrukteur: "Ich bin jetzt in der Karre. Bete für mich, Bruder." Antwort: "So Gott will." Der Sattelschlepper verlässt seinen Parkplatz am Friedrich-Krause-Ufer.

20.02 Uhr

Amri fährt mit dem Lastwagen von der Hardenbergstraße kommend ungebremst in eine Budengasse des Weihnachtsmarkts an der Gedächtniskirche. Der Lkw zerstört Buden und überrollt zahlreiche Besucher. Die automatische Vollbremsung des LKW, die auf Hindernisse reagiert, verlangsamt das Fahrzeug, es durchbricht die Budengasse zur Linken und kommt halb auf der Budapester Straße zum Stehen.

Amri steigt aus dem Sattelschlepper und flüchtet.