rbb/Andrea Marshall Audio | Inforadio | 04.12.2017 | Nina Amin | Bild: rbb/Andrea Marshall

Berlins größtes Containerdorf wird bezogen - Senat will keine weiteren "Tempohomes" bauen

04.12.17 | 11:43 Uhr

Nach vielen Monaten Verzögerung ziehen die ersten Geflüchteten in das Containerdorf am Tempelhofer Feld ein. Was für die Menschen, die bisher in den Flughafen-Hangars leben, mehr Privatsphäre bedeutet, ist für den Senat auf Dauer keine Lösung.

Der rot-rot-grüne Senat in Berlin möchte keine weiteren "Tempohomes" für Geflüchtete bauen. Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) sagte im rbb-Inforadio, die Containerdörfer seien aufgrund einer Entscheidung des alten Senats errichtet worden - eine tragfähige Lösung seien sie aber nicht. Der Senatorin zufolge will die Stadt nur noch die bereits in Auftrag gegebenen Container-Unterkünfte fertig stellen, aber keine weiteren bestellen. Danach sollten dann nur noch Flüchtlingsunterkünfte errichtet werden, die anders als die "Tempohomes" dauerhaft genutzt werden können, so Breitenbach. Aktuell gibt es in Berlin zehn Tempohomes mit 3.000 Plätzen, weitere 7 mit 2.300 Plätzen sind in Planung.

"Tempohomes" am Tempelhofer Feld eine Verbesserung

Der Einzug der 150 Geflüchteten in die "Tempohomes" am Tempelhofer Feld ist nach Ansicht Breitenbachs aber dennoch eine Verbesserung. Die Sozialsenatorin verwies im rbb auf die Privatsphäre, die die neuen Bewohner nun endlich hätten.

Eine Küchenzeile in einem der Wohncontainer

Erste Geflüchtete ziehen in Container ein

Nach monatelangen Verzögerungen ziehen am Montag die ersten Asylsuchenden in die Container am Columbiadamm ein. In der neuen Gemeinschaftsunterkunft sollen bis zu 1.100 Menschen untergebracht werden - es ist damit Berlins größtes Containerdorf. Die ersten Bewohner sind 150 Frauen, Männer und Kinder, die derzeit noch in den Hangars des alten Flughafens leben. Eingezogen waren sie im Oktober 2015. Was als Übergangslösung geplant war, hatte sich dann aber zu einem dauerhaften Provisorium entwickelt. Die Schlafkabinen in den riesengroßen Hallen waren offen, es gab nur dünne Trennwände ohne feste Türen - von Privatsphäre konnte keine Rede sein. Nach und nach werden weitere Asylsuchende aus anderen Notunterkünften folgen. Bis zum Ende des Jahres sollen 400 Menschen in der Unterkunft wohnen.

Einer der Schlafräume in einem "Temophome"

In 18 Monaten ist schon wieder Schluss

Die mehr als 900 Container auf dem Vorfeld des Flughafens haben rund 17 Millionen Euro gekostet. Jede Wohneinheit hat eine kleine Küche, ein Bad und zwei kleine Schlafzimmer. Die einzelnen Container bieten Platz für Familien mit vier Personen. Am Sonntagnachmittag hatten bei einem Tag der offenen Tür interessierte Berliner und Anwohner die Gelegenheit, die Wohnanlagen zu besichtigen. Doch auch diese neuen Minihäuser können für die neuen Bewohner nicht zu einem dauerhaften Zuhause werden. Die "Tempohomes" müssen bis Ende 2019 vollständig abgebaut sein - so ist es im Tempelhof-Gesetz festgeschrieben. Da für den Abbau Zeit einkakuliert werden muss, rechnen die Behörden mit einer Nutzungszeit bis zum Sommer 2019.