Pro-Palästina-Demo in Berlin verläuft diesmal friedlich

Rund 250 Demonstranten haben am Samstag in Berlin gegen die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt des Staates Israel protestiert. Die Teilnehmer der Demonstration zogen von der Karl-Liebknecht-Straße im Bezirk Mitte bis vor die amerikanische Botschaft am Pariser Platz.

Aufgerufen hatten palästinensische und arabische Institutionen und Vereine. Laut Polizei gab es keine besonderen Vorkomnisse.