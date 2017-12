In Berlin haben am Dienstag erneut mehrere hundert Menschen gegen die Anerkennung Jerusalems als alleinige Hauptstadt Israels demonstriert. Die Polizei twitterte am frühen Abend, die Kundgebung sei beendet. Es habe eine Festnahme wegen angelegter Vermummung und eine Identitätsfeststellung gegeben.

Im Netz kursierte unter dem Hashtag #berlinukka ein Aufruf, die Chanukka-Veranstaltung mit einer Mahnwache zu begleiten. Die Teilnehmer wollen "Gesicht zeigen gegen Antisemitismus, Israelhass und brennende Davidsterne". Es wurde dazu aufgerufen, sich am Pariser Platz zu versammeln - zeitgleich mit dem Beginn der Demonstration am Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof.

Ursprünglich wollten die Demonstranten auf dem Pariser Platz protestieren - die Veranstaltung wurde aber verlegt. Grund war wohl die räumliche und zeitliche Nähe zu einem jüdischen religiösen Fest: Am Mittag wurde am Pariser Platz der zehn Meter hohe Chanukka-Leuchter aufgestellt.

Am Wochenende hatte es bereits mehrere Kundgebungen wegen der Jerusalem-Frage gegeben. Wegen des Verbrennens israelischer Fahnen nahm de Polizei insgesamt zehn Menschen fest, jetzt wird wegen der Verletzung von Hoheitszeichen ausländischer Staaten ermittelt. Die Fahnen-Verbrennung hatte für heftige Kritik auch in der Politik gesorgt.

Ausgelöst wurden die Proteste durch die Ankündigung von US-Präsident Trump, die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Damit würden die USA Jerusalem als Hauptstadt Israels auch faktisch anerkennen. Dagegen protestieren die Palästinenser, die Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines Staates Palästina beanspruchen.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich in diesem Zusammenhang dafür ausgesprochen, die Demonstrationsgesetze zu ändern, um antisemitische Kundgebungen von vornherein untersagen oder im Verlauf schnell auflösen zu können. "Wer israelische Flaggen verbrennt, stellt das Existenzrecht Israels in Frage und lehnt es ab. Da stößt man an die Grenzen der Versammlungsfreiheit", sagte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, der "Rhein-Neckar-Zeitung".