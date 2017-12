Helmut Krüger Potsdam Montag, 18.12.2017 | 23:13 Uhr

"Demonstrationsrecht hin oder her"



Da sind Sie etwas im Irrtum.

Es gibt keine inhaltichen Versagensgründe für Demonstrationen, nur eben solche, wenn Gefahren von den Demonstrationen ausgehen. Ansonsten ist eine Genehmigung in der Regel reine Formsache.



Ihnen kann in einer Versammlung auch nicht einfach so das Wort entzogen werden, weil jemand meint, eine bestimmte Meinungsäußerung sei unsensibel. Das muss - auch wenn es schwer fällt - ausgehalten werden. Die Unsensibilität ist nicht diejenige der Behörden, sondern diejenige der Anmeldenden. Und es liegt leider an der Bereitschaft der öffentlichen Hand, sich jeden hingehaltenen Schuh anzuziehen, weshalb das all zu oft umgekehrt gesehen wird. Dass die Verantwortung dafür "beim Staat" läge.