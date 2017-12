Mit mehr als 100.000 Wohnungen ist die Deutsche Wohnen Berlins größter Vermieter und der, der am meisten in der öffentlichen Kritik steht. Mieter beschweren sich über Mieterhöhungen, die teurer als die Vergleichsmiete seien, ausgefallene Heizungen, Schimmel, fehlende Instandhaltung. Die Deutsche Wohnen sieht sich nach eigenen Angaben Aggressionen ausgesetzt. "Es gibt bestimmte Gruppen, die massiv Stimmung gegen uns und andere Immobilienunternehmen machen", sagte Vorstandschef Michael Zahn der "Berliner Morgenpost" am Donnerstag.

Die Konzernzentrale in Wilmersdorf werde deshalb nun durch einen massiven Zaun geschützt, der auch tagsüber nur mit Anmeldung und Codekarte zu passieren ist. Zahn spricht von radikalisierten Menschen, vor denen Mitarbeiter und Eigentum geschützt werden müssten. "Wir sehen uns in Zeiten, wo Wohnraum sich immer weiter verknappt, auch mit der Wut von Menschen konfrontiert, die bei Wohnungsbesichtigungen leer ausgehen." Zur Anhörung im Berliner Abgeordentenhaus wegen des Vorwurfs fehlender Instandhaltung kam Zahn sogar mit Personenschützern, da er nach eigenen Angaben bereits persönlich bedroht wurde.

Aus Zahns Sicht ist das Klima Vermietern gegenüber feindlicher als zuvor, seit Berlin im vergangenen Jahr einen rot-rot-grünen Senat erhielt. Dennoch hat das milliardenschwere Unternehmen im Oktober seinen Hauptsitz von Frankfurt am Main in die Hauptstadt verlegt. In Berlin befinden sich 100.000 der bundesweit 160.000 Wohnungen des Konzerns. Kritik an dem Vermieter kommt vor allem von der Berliner Linken.