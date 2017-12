Bild: dpa/Jens Kalaene

Kolat ruft zu "Pakt für Pflege" auf - Senat will mehr Geld und mehr Personal in der Altenpflege

11.12.17 | 18:20 Uhr

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat will einen "Pakt für die Pflege" schmieden. Der ist auch nötig. Denn in diesem Job verdient man in Berlin im Schnitt nur rund halb so viel wie etwa im Metallgewerbe. Eine Studie hat dafür nun einen gewichtigen Grund ausgemacht.



Der Berliner Senat hat sich für einen Flächentarifvertrag in der Altenpflege ausgesprochen. Dazu hat Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) am Montag in Berlin Arbeitgeber, Arbeitnehmer und andere Akteure der Branche zu einem "Pakt für Pflege" aufgerufen. Ziel müsse die Behebung des Pflegenotstandes sein. Ein erstes Gespräch mit allen Beteiligten habe schon im November stattgefunden. Auch die Arbeitgeber spürten mittlerweile die Missstände in der Branche, sagte Kolat. Eine unabhängige Stelle soll den ortsüblichen Durchschnittsverdienst der Branche ermitteln und veröffentlichen, um den Angestellten bessere Verhandlungspositionen zu ermöglichen.

Um den Pflegenotstand zu beheben, seien unter anderem eine bessere Entlohnung der Pflegekräfte und eine höhere Personlausstattung nötig. In Berlin liegt der durchschnittliche Monatsverdienst einer Fachkraft in der Altenpflege den Angaben zufolge bei rund 2.400 Euro brutto. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnittslohn im Metallgewerbe mit 4.300 Euro brutto nahezu doppelt so hoch. Dazu arbeiten noch zwei Drittel aller Pfleger - 85 Prozent aller Beschäftigten Frauen - in Teilzeit.

2030 brauchen 170.000 Menschen Pflege

Bis 2030 werden laut Kolat in Berlin rund 8.000 zusätzliche Fachkräfte benötigt. Aktuell sind den Angaben zufolge allein in der Hauptstadt rund 116.500 Menschen pflegebedürftig. Bis 2030 wird ihre Zahl auf etwa 170.000 ansteigen. Rund 8.000 zusätzliche Fachkräfte soll Berlin dann benötigen. Erste Schritte zur Stärkung der Tarifpartner in der Altenpflege seien bereits erreicht, so Kolat weiter. "Hat ein Arbeitgeber einen Tarifvertrag abgeschlossen, müssen die Kostenträger, also Pflegekassen, diesen Tarifvertrag anerkennen und dürfen daraus entstehende höhere Kosten nicht als unwirtschaftlich zurückweisen." Dies habe das Land Berlin als Vertragspartner der Rahmenverträge zur Pflege durchgesetzt. Die Tarifbindung in der Altenpflege sei in Berlin trotz des Mangels an Fachkräften bislang gering, hieß es weiter. Neben den Arbeitsvertragsrichtlinien der Kirchen haben nur Vivantes, einige freie Träger und ein privater Träger Tarifverträge abgeschlossen.

Studie: Branche zu wenig in Gewerkschaften organisiert

Kolat sagte, zu der Verbesserung der Arbeitsbedingungen gehöre die Entlohnung, aber auch eine bessere Personalabdeckung und Regelungen zu Arbeitszeit und Urlaub - Bestandteile von Tarifverträgen. Die in der Industrie über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen fehlten in der noch jungen Altenpflege-Branche jedoch. Die Senatorin stellte ihren Plan zeitgleich mit einer Studie vor, für die der Politologe Wolfgang Schroeder vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) rund 740 Pflegekräfte in Deutschland befragt hatte. Schroeder zufolge ist einer der Gründe für die schlechte Bezahlung in der Altenpflege, dass wenige Arbeitnehmer in Gewerkschaften und Betriebsräten organisiert sind. Das sei ein Teufelskreis: Der Studie zufolge hofften die meisten Pfleger auf Hilfe vor allem aus der Politik, müssten aber stärker organisiert werden, um mit Arbeitgebern verhandeln zu können.

