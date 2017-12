Berlin soll einen Duschbus für Obdachlose bekommen. Vorbild seien spezielle Busse in den USA, bestätigte das Büro der sozialpolitischen Sprecherin der Berliner Grünen-Fraktion Fatoş Topaç auf Anfrage von rbb|24. Zuvor berichtete die Berliner Morgenpost über das Vorhaben.



So gebe es in San Francisco schon seit mehreren Jahren einen Duschbus für Obdachlose. Wie genau der Berliner Duschbus aussehen werde, sei noch offen. Eine Möglichkeit sei der Umbau eines alten Linienbusses. Laut Fatoş Topaç, soll der Duschbus voraussichtlich im nächsten Jahr kommen. "Der Bus soll auch ein Angebot sein, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen", so Topac.