Andreas Buntrock Berlin Dienstag, 26.12.2017 | 12:16 Uhr

Wenn der Sport überzeugend darlegen würde, warum die Unterbringung von Flüchtlingen zwangsläufig eine Sanierung nach sich ziehen muss, würde es vielleicht eher gelingen, aus den eigenen Reihen, über die Freiwilligenagenturen der Bezirke (www.berlin.de/Politik, Verwaltung, Bürger/Beirksämter/...), die Landesfreiwilligenagentur Berlin oder die unter www.workcamps.de genannten Organisationen freiwillige Helfer zur Unterstützung von Sanierungsmassnahmen zu gewinnen.



Allerdings muss der Nachweis dieses Zusammenhanges geführt werden. Für mich liest es sich jedesmal so, als seien dort nicht Menschen in Not untergebracht wurden, sondern eine Horde Schweine. Das würde in die jahrelange, oft subtile und Mißstände verallgemeinernde Propaganda gegen Flüchtlinge passen, die letztlich mit dem Ergebnis der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. 9. 2017 das Land an den Rand der (demokratischen) Regierungsunfähigkeit brachte.