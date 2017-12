Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Ein Jahr Rot-Rot-Grün in Berlin - Die Zeit rennt

08.12.17 | 09:16 Uhr

Ein Jahr regiert r2g Berlin. Regierungsvertreter loben sich selbst für günstigere Sozialtickets, freigezogene Turnhallen, den Kohleausstieg und einiges mehr. Die Opposition dagegen legt eine ganze Mängelliste vor. Und Ute Schuhmacher zieht Bilanz.

Wer eine Antwort auf die Frage sucht, inwieweit die Koalition geschafft hat, was sie sich vorgenommen hat, kommt zum Schluss: Weder ist die Bilanz schwarz noch weiß, sie fällt eher durchwachsen aus. Dabei hängt die Bewertung auch sehr davon ab, welches der Vorhaben der Koalition man sich anschaut. Ein Beispiel: Die Mieter in landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sind jetzt vor drastischen Mietsteigerungen geschützt. Maximal zwei Prozent kann ihre Wohnung pro Jahr teurer werden. Die meisten Mieter in Berlin wohnen aber in anderen Wohnungen. Für sie gilt diese Regelung nicht. Für unsere Zwischenbilanz haben wir uns fünf Themen herausgesucht, die beim Start der Regierung vor einem Jahr sehr wichtig waren:

Thema 1: Neue Wohnungen braucht die Stadt

30.000 neue Wohnungen sollen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften bis 2021 fertig haben, so steht es im Koalitionsvertrag. Das wären rund 6.000 pro Jahr. Von dem Ziel ist man bislang sehr weit entfernt: In diesem und im nächsten Jahr zusammen planen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften insgesamt 7.300 Wohnungen zu bauen.



Um die restlichen 22.700 in den verbleibenden 3 Jahren fertig zu bekommen, müsste im Schnitt rund zweieinhalb Mal so viel gebaut werden wie bis Ende 2018. Selbst Stadtentwicklungssenatorin Lompscher (Linke) bezeichnet das als ehrgeizig.



Dann ist da noch das Ziel, deutlich mehr Sozialwohnungen zu bauen, nämlich mindestens 30 Prozent der Neubauwohnflächen. Doch auch das zu erreichen, wird schwierig: In den nächsten beiden Jahren sind gerade mal 14 Prozent der neuen Wohnungen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften als Sozialwohnungen geplant.



Fazit: Mit dem Plan in Sachen Radverkehr ist r2G inhaltlich auf Linie, aber zeitlich im Verzug.



Thema 2: Bürgerämter verbessern ihren Service

In diesem Punkt ist Rot-Rot-Grün ganz nah dran, das Ziel zu erreichen: 2017 sollte es laut Koalitionsvertrag möglich sein, innerhalb von 14 Tagen einen Termin im Bürgeramt zu bekommen. Derzeit kann man Glück haben, dass es innerhalb von zwei Wochen klappt, es kann aber auch länger dauern. Gerade wenn man nicht gewillt ist, ein Bürgeramt zu nehmen, das weit weg ist, kann es sein, dass man länger auf einen Termin warten muss.



Aktuell ist es häufiger in Pankow, Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf problematisch. Wobei im Koalitionsvertrag auch nicht versprochen wurde, dass jeder in seinem Bürgeramt um die Ecke innerhalb von 14 Tagen einen Termin angeboten bekommt.



Fazit: Da im Laufe des Jahres zusätzliches Personal eingestellt wurde, das zum Teil noch eingearbeitet wird, gibt es begründete Hoffnung, dass das Terminproblem in den Bürgerämtern quasi gelöst ist.

Thema 3: Bahn frei für den Radverkehr

Die Koalition hat sich nicht weniger als den Umbau des Straßenlandes zugunsten des Öffentlichen Personennahverkehrs, Rad- und Fußverkehrs vorgenommen. Bis zum Frühjahr des ersten Regierungsjahres sollte allerdings nur das Radgesetz fertig sein. Das komplette Mobilitätsgesetz mit Wirtschafts-, Individual- und ÖPNV-Verkehr sollte dann bis Ende des Jahres folgen.

Beide Termine sind gerissen, aber bis zum Frühjahr 2018 soll das Mobilitätsgesetz fertig sein. Und dann soll es auch gleich losgehen mit dem Fahrradwege bauen, verspricht Rot-Rot-Grün. Bis 2021 sollen unter anderem 100 Kilometer Radschnellwege gebaut sein. Das ist aber noch Zukunftsmusik.



Fazit: Mit dem Plan in Sachen Radverkehrspolitik ist r2g inhaltlich auf Linie, aber zeitlich im Verzug.

Thema 4: Neue und sanierte Schulen für die Stadt

Dieses schon länger existierende Problem will Rot-Rot-Grün in dieser Legislatur angehen. 59 neue Schulen sollen in Berlin in den nächsten zehn Jahren gebaut werden. Allerdings ist bei einigen Schulen noch nicht geklärt, wo. Damit ist auch nicht klar, ob die 59 eher eine theoretische Ziel-Marke bleibt oder realistisch ist.



Ein weiteres Problem ist die Geschwindigkeit beim Schulneubau. Da konnten bisher schon einmal zehn Jahre ins Land gehen, bis eine Schule fertig war. Zum schnelleren Schulbau soll nun einerseits eine GmbH gegründet werden. Beschlossen ist auch ein Verfahren, nach dem in der Hälfte der Zeit gebaut werden kann. Die ersten Spatenstiche sind für 2018 geplant. Formal sind also einige Pflöcke eingeschlagen. Noch ist aber völlig offen, ob das gesteckte Ziel damit erreicht werden kann. Den aktuellen Engpass gerade bei den Schulen im Innenstadtbereich beseitigt das kurzfristig nicht.



Fazit: Der Schulneubau ist also noch mit vielen Fragezeichen versehen und bleibt ein eher beunruhigendes Thema.

Thema 5: Die Integration geflüchteter Menschen

Die Groß- und Notunterkünfte wollte Rot-Rot-Grün zügig schließen, besonders die Hangars, das ICC und die Turnhallen. Das hat geklappt, was aber nicht heißt, dass keine Geflüchteten mehr in Notunterkünften wohnen. Das sind immer noch 4.681, vor einem Jahr waren es aber noch rund 11.000. Es ging also voran im vergangenen Jahr.

Ein Schwachpunkt bei der Integration ist aber weiterhin die Vermittlung in reguläre Wohnungen, Jobs und Ausbildungsplätze. Erst einige hundert Geflüchtete haben nach Senatsangaben inzwischen eine Lehrstelle. Vor allem Ältere können nur schwer in Arbeit vermittelt werden.



Fazit: Die echte Integration der Geflüchteten in die Gesellschaft ist noch lange nicht erreicht. Innerhalb eines Jahres hatte das aber auch r2g nicht erwartet.

So sieht es aus nach einem Jahr r2g in Berlin:

Rot-Rot-Grün hat sich im Koalitionsvertrag hohe Ziele gesteckt, gerade auch was Zeitpläne angeht. Die fallen den Koalitionären jetzt auf die Füße – ein Grund, weshalb Koalitionsverträge gewöhnlich sehr viel unkonkreter formuliert sind. Was die Bilanz von r2g angeht, muss man sagen: Die gesetzten Termine haben die Koalitionäre teilweise verfehlt, an den geplanten Projekten selbst wird jedoch intensiv gearbeitet. Wie die Berliner grundsätzlich zu den Zielen stehen, die sich r2g gesteckt hat, steht auf einem anderen Blatt.

Sendung: Inforadio | 08.12.2017 | 09:45 Uhr