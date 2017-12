Chausseestraße in Berlin-Mitte, Adlershof oder Westend: Seit diesem Jahr gibt es eine Liste in der aufgeführt ist, wo insgesamt 59 neue Schulen in Berlin entstehen sollen.



Bildungssenatorin Sandra Scheeres ist froh darüber, dass in einer Arbeitsgruppe auch schon Ideen entwickelt wurden, wie die Neubauten aussehen sollen. Mit Kommunikationsräumen, um die Klassenräume platziert sind, mit Räumen, in denen etwa Physiotherapie für Kinder mit Behinderungen durchgeführt werden kann.