Der Befund ist eindeutig, Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) versucht es gar nicht erst mit Schönreden: "Aus der Wohnungsbedarfsprognose, die wir gemacht haben, geht hervor, dass allein im Zeitraum 2013 bis 2016 ein Defizit von 77.000 Wohnungen entstanden ist." 77.000 Wohnungen also, die in den vergangenen Jahren hätten gebaut werden müssen, die aber nicht gebaut wurden. Und die den ohnehin großen Neubau-Druck noch einmal erhöhen. Denn es ist in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden mit dem Bauen.

Die Stadtentwicklungssenatorin versucht bei dem Thema zu jonglieren: Mietenpolitische Initiativen für Bestandsmieter hier, Neubauanschub da. Weshalb ihr Kritiker vorwerfen, sie nehme den Neubau nicht ernst. Lompscher selbst dementiert das zwar: "In dieser Stadt wird sehr viel gebaut und zwar an allen Ecken und Enden. Anders als immer behauptet wird, haben wir mehr Baugenehmigungen im ersten halben Jahr als im letzten halben Jahr.“

"Schwieriges Neubauklima" – eine vorsichtige Umschreibung für ein hinlänglich bekanntes Phänomen: Neue Wohnungen sind gewünscht, aber bitte nicht in der eigenen Nachbarschaft. "Die Berliner sind in Teilen etwas wachstumskritisch, ist der Eindruck", sagt Eberhart. "Die Landespolitik müsste unserer Meinung nach sehr viel deutlicher für das Wachstum Berlins werben. Vom Wachstum haben alle was." Doch genau daran scheiden sich die Geister. Denn manch einer fragt sich, ob die überwiegend teuren Eigentums- und Mietwohnungen, die von Privaten gebaut werden, den Durchschnittsberlinern bei ihrer Suche nach neuem Wohnraum wirklich helfen.

Allerdings irritiert Lompscher zuweilen sowohl private als auch öffentliche Bauwillige. Mal, in dem sie Rundschreiben erlässt, die bei den Adressaten als Verhinderung von Dachgeschossausbauten ankommen, mal durch Äußerungen zu mehr Bürgerbeteiligung. Davon zeigen sich vor allem die landeseigenen Gesellschaften geradezu genervt. Denn sie sollen bauen, so schnell und so günstig wie möglich, aber - nur mit ausführlicher Anwohnerbeteiligung. Und das wiederum kostet Zeit.

Und so sind die Stückzahlen bislang bescheiden. Keine 3.000 öffentlichen Wohnungen waren es in den vergangenen drei Jahren. Mittlerweile legen die Landeseigenen zwar zu – aber von der politischen Zielzahl von 6.000 landeseigenen Wohnungen pro Jahr sind sie noch weit entfernt. Und noch mehr im Argen liegt die Zahl neuer Sozialwohnungen. Viel zu spät, erst 2011, setzte die Politik die Signale auf Wohnungsneubau, was sich nun rächt. Denn Bauen Zeit braucht, nicht Monate, sondern Jahre. Ob unter Katrin Lompscher der Wohnungsbau auf Touren gehalten oder gebremst wurde, lässt sich verlässlich also erst am Ende der Wahlperiode sagen.