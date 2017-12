Der vietnamesische Geheimdienst und die Botschaft in Berlin sind offenbar direkt an der Entführung eines Geschäftsmanns beteiligt, der im August im Tiergarten verschleppt wurde. Das geht aus Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hervor.

Die Entführung des vietnamesischen Top-Managers Trinh Xuan Thanh aus Berlin in sein Heimatland soll vom vietnamesischen Geheimdienst und der Botschaft in Berlin organisiert worden sein. Das berichtet "tagesschau.de" unter Berufung auf Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung".

Trinh war am 23. Juli in der Nähe der Siegessäule in einen Transporter gezerrt und entführt worden. Zehn Tage später wurde er im vietnamesischen Staatsfernsehen vorgeführt - angeblich sei er freiwillig zurückgekehrt, um sich der Justiz zu stellen.