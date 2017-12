dpa/Maurizio Gambarini Audio: Inforadio | 22.12.2017 | Interview mit Juliane Wetzel | Bild: dpa/Maurizio Gambarini

Antisemitische Attacke in Berlin - "Der latent vorhandene Antisemitismus bricht sich jetzt Bahn"

22.12.17 | 14:51 Uhr

Minutenlang beschimpft ein Mann einen jüdischen Restaurantbesitzer in Berlin. Diese auf Video gebannte antisemitische Attacke sei ein extremer Einzelfall, sagt die Forscherin Juliane Wetzel. Doch insgesamt würden Ressentiments immer stärker geäußert.



Die Historikerin Juliane Wetzel sieht in der antisemitischen Pöbelei vor einigen Tagen in Berlin einen Einzelfall. Das sagte die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin am Freitag dem rbb. Aber auch wenn Antisemitismus nur selten so öffentlich geäußert werde, zeige sich das Thema immer wieder in der deutschen Gesellschaft, so Wetzel im Inforadio.

Dabei nehme Antisemitismus nicht zu, sondern "der unterschwellig – wie wir sagen: latent – vorhandene Antisemitismus bricht sich jetzt Bahn, das heißt, er wird auch geäußert", so Wetzel weiter. "Etwas, das man früher vielleicht an den Stammtischen gesagt hat, wird jetzt – wie wir das ja erlebt haben - auch lauthals auf der Straße geäußert." Besonders auch im Internet werde Antisemitismus sichtbar. Am Donnerstag war ein Facebook-Video bekannt geworden, auf dem zu sehen ist, wie ein Mann den Besitzer eines israelischen Restaurants in Berlin-Schöneberg minutenlang antisemitisch beschimpft.

Ausschläge durch Nahost-Konflikt

Straf- und Gewalttaten seien auf einem höheren Niveau als noch in den 1990er Jahren. Dabei sei etwa seit dem Jahr 2000 eine "wellenartige Bewegung" zu beobachten. Wenn es im Nahostkonflikt zu einer Radikalisierung komme, gebe es "immer wieder leichte Ausschläge". Gerade über den "Umweg" des so genannten israelbezogenen Antisemitismus hätten die Menschen weniger Hemmungen, antisemitische Positionen zu äußern. "Ich glaube, dass sich die Menschen mehr trauen", sagte Wetzel. Denn viele glaubten, ihre Äußerungen seien nicht antisemitisch. Ein Problem beim Thema Antisemitismus sei, "dass man so stark auf die Muslime fokussiert und dabei aber vergisst, dass 90 Prozent aller Straf- und Gewalttaten mit antisemitischem Hintergrund aus der rechtsextremistischen Ecke kommt".

Keine negativen Erfahrungen in Neukölln

Auch Ármin Langer, Mitgründer der Berliner interkulturellen Versöhnungsinitiative Salaam-Schalom, sieht einen Zusammenhang zwischen Antisemitismus in Deutschland und Entwicklungen im Nahost-Konflikt. Wenn sich dieser Konflikt zuspitze, "dann werden antisemitische Ressentiments sichtbarer", sagte Langer ebenfalls am Freitag dem rbb. Auch die Statistik der antisemitischen Straf- und Gewalttaten zeige, dass es in diesen Zeiten vermehrt Angriffe auf Juden gegeben habe. Langer, der selbst Jude ist, lebt seit vier Jahren im stark muslimisch geprägten Bezirk Neukölln. Kurz zuvor war der Berliner Rabbiner Daniel Alter in Schöneberg zusammengeschlagen worden. In der darauffolgenden Diskussion sagte dieser unter anderem, Neukölln sei eine "No-Go-Area" für Juden. Langer betonte nun, weder er selbst noch seine rund hundert jüdischen Bekannten hätten negative Erfahrungen in diesem Bezirk gemacht – auch wenn die Kriminalstatistik zeige, dass es durchaus antisemitische Straf- und Gewalttagen im Bezirk gebe.

"Ich habe keine Angst vor meinen Nachbarn"