Robin Berlin Samstag, 02.12.2017 | 11:39 Uhr

Super das darüber endlich auch mal berichtet wird. Ich hatte exakt das selbe Problem bei meiner berufsbegleitenden Ausbildung zum Erzieher. Hier wurden Verantwortlichkeiten einfach von A nach B bewegt. Das JobCenter berief sich darauf das ich im Grunde Bafög bekommen muss und das Bafög Amt berief sich auf das Alter (über 31) und zahlte nichts.

Ich habe 3 Jahre lang meine Ausbildung selber finanziert, nebenbei mich mit Nebenjobs über Wasser gehalten... nach der Arbeit / Schule um mitunter das zusätzliche Schulgeld und die Monatskarte finanzieren zu können.



Ich habe relativ schnell zu Beginn der Ausbildug einen Anwalt eingeschaltet und durfte die komplette Ausbildungszeit (also drei Jahre lang) gegen das JobCenter kämpfen. Am Ende habe ich gewonnen und es ging sogar bis vor das Sozialgericht. Aber was es an Nerven gekostet hat und all die Engpässe die ich in dieser Zeit hatte finanziell... Das gibt keiner zurück.