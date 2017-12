Fall von drastischer Mieterhöhung in Neukölln

In einem Wohnblock in Berlin-Neukölln will der neue Eigentümer die Mieten drastisch erhöhen - denn die Sozialbindung fällt zum Jahresende weg. Damit die Mieter nicht gleich ausziehen müssen, hat Stadtentwicklungssenatorin Lompscher nun Hilfe beim Senat beantragt.